De Vries debuteert in november voor AlphaTauri

Voor het zusterteam van Red Bull Racing maakt De Vries in 2023 zijn opwachting als vaste coureur in de koningsklasse. Teambaas Franz Tost bevestigde zaterdag in Mexico dat De Vries in november de zogeheten Young Driver Test in Abu Dhabi voor zijn rekening zal nemen namens de renstal.

Het is zo een bijzonder jaar voor De Vries, want het wordt al de vijfde Formule 1-auto die hij in 2022 bestuurt. Eerder reed hij vrije trainingen voor Williams (en een race in Monza), Mercedes en Aston Martin. Ook werkte hij op de Hungaroring nog een test af voor Alpine in de auto van vorig seizoen.