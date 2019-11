Noël van ’t End Ⓒ IJF

Amsterdam - Een ontmoeting met premier Mark Rutte, een lunch bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima en een huldiging in het stadion van FC Utrecht. Na de verovering van de wereldtitel in Tokio ging een nieuwe wereld open voor Noël van ’t End. Bijna drie maanden later is de 28-jarige judoka terug in Japan, waar hij zondag deelneemt aan de Grand Slam van Osaka.