’The Reem’ blikt vol eerbied vooruit richting ’trilogy fight’ Overeem (41) richting Hari-clash: ’Het wordt do-or-die voor hem’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Badr Hari en Alistair Overeem in een staredown tijdens de persconferentie in aanloop naar het gevecht van GLORY: COLLISION 4. Ⓒ ANP/HH

Kickboksfans van de oude stempel moeten nog éven wachten, maar op 8 oktober is het dan eindelijk zover. Op die dag maken vechtsportlegendes Alistair Overeem en Badr Hari uit wie van de twee de boeken in gaat als de betere. De stand is op dit moment 1-1. De oudgedienden, respectievelijk 42 en 37 jaar, troffen elkaar dinsdagmiddag in Utrecht tijdens een persconferentie, voordat over ruim honderd dagen hun derde clash in de ringt volgt. „We zitten allebei in de winter van onze carrière, maar ik weet dat Badr gevaarlijk blijft”, blikte een respectvolle Overeem vooruit.