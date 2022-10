Ten Hag ziet United winnen door treffer in blessuretijd

Voetbal

Statistieken: zege PSV, gelijkspel Feyenoord en een nederlaag voor AZ

De Nederlandse ploegen in de Europa en Conference League presteren dit seizoen uitstekend. Maar voor AZ ging het donderdagavond in de Conference League mis tegen Apollon Limassol: 1-0 nederlaag. Feyenoord kreeg FC Midtjylland er niet onder in de Europa League: 2-2. PSV kan in de Europa League grote ...