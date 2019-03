Assistent-coach Robbemond langer bij PSV

,,We zijn erg tevreden over de inbreng van Reinier in de technische staf en we zijn blij dat dit wederzijds is'', liet technisch manager John de Jong weten. ,,De onderlinge samenwerking verloopt naar volledige tevredenheid van alle betrokkenen en dan is het logisch om te kiezen voor continuïteit.''

Robbemond kwam vorig jaar zomer over van Willem II en werkte eerder als trainer/coach bij AZ en TOP Oss.