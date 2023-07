Vitesse pakt door en heeft doelman Eloy Room definitief binnen

De 34-jarige doelman heeft, na een contractontbinding bij het Amerikaanse Columbus Crew, een contract tot medio 2025 getekend in Arnhem. Daar waar hij ruim zes jaar geleden de KNVB Beker wist te winnen.

Winst KNVB-beker

Met Room wordt er een oude bekende in de armen gesloten. De keeper heeft al vijftien Vitesse-jaren achter zijn naam staan. De Gelderlander keepte eerst zes seizoenen in de academie en was daarna negen jaar lang contractspeler in Arnhem. Het hoogtepunt van deze periode was de winst van de KNVB Beker op 30 april 2017. De van AZ gewonnen finale was zonder twijfel de bijzonderste van de in totaal 155 Vitesse-wedstrijden van Room, die in 2015 ook nog in twee Europese duels onder de lat stond. Na twee seizoenen als reservekeeper bij PSV beleefde Room een succesvolle tijd bij Columbus Crew. Onder meer dankzij een ’clean sheet’ van Room in de eindstrijd tegen Seattle Sounders (3-0) werd in 2020 het landskampioenschap gepakt. Met 102 officiële optredens achter zijn naam heeft de 46-voudig international van Curaçao nu de deur achter dichtgetrokken in Ohio.

Room voelt zich direct weer thuis op Papendal. „Het is geweldig om hier terug te komen. Iedereen weet dat Vitesse en haar supporters een speciale plek in mijn hart hebben, omdat ik hier een groot deel van mijn carrière heb doorgebracht. Ik heb hier natuurlijk ook veel speciaals meegemaakt, waaronder mijn debuut in het profvoetbal en de bekerwinst. Ik hoop dat daar nu mooie herinneringen bij gaan komen. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen”, zegt Room.

Ideale versterking

Technisch directeur Benjamin Schmedes ziet in Room de ideale versterking voor onder de lat. „Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Eloy is niet alleen een zeer ervaren en atletische doelman, maar ook een echte Vitessenaar. Met zijn mentaliteit en ervaring kan hij een rustpunt zijn onder de lat. We zijn zeer verheugd met zijn terugkeer in Arnhem. Dat was een van onze speerpunten in deze transferwindow”, aldus Schmedes.