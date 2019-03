’Legendarische Barney is mijn jeugdidool'

„Ik ben zo opgewonden om in mijn eigen land voor mijn eigen fans te spelen tegen de legendarische Raymond van Barneveld”, aldus de 22-jarige Duitser op de website van dartsbond PDC.

„Raymond is altijd een jeugdidool van mij geweest. Toen ik begon met darten was het eerste setje pijlen dat ik kocht hetzelfde als waarmee Raymond gooide. Dus er komt een droom uit als ik tegen hem moeten spelen voor mijn eigen fans.”

„Het is een erg belangrijke wedstrijd voor Barney omdat hij serieus in de problemen komt als hij verliest. Dus als ik win heb ik daar gemengde gevoelens over. Maar ik wil ook verder in mijn carrière en deze avond is speciaal voor mij. Het is een geweldig podium voor mij en het is voor eerst dat ik in Premier League speel.”

Max Hopp Ⓒ Hollandse Hoogte

Hopp is een van de gastspelers in de Premier League die zijn opgeroepen nadat Gary Anderson zich had teruggetrokken. De tweevoudig wereldkampioen had rugklachten.

Programma speelronde 7

Gerwyn Price - Rob Cross

James Wade - Peter Wright

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Michael Smith - Mensur Suljovic

Max Hopp - Raymond van Barneveld