Pogba heeft weing trek in uitstapje naar Moldavië

„Het is niet zo makkelijk om nieuwe doelen te stellen met de wereldtitel op zak”, liet de middenvelder van Manchester United weten. „Maar we zullen wel moeten, het is ons werk. En we moeten professioneel blijven. Het is het begin van een nieuwe missie.”

Frankrijk speelt vrijdag in Chisinau en maandag voor eigen publiek tegen IJsland. De andere tegenstanders zijn Albanië, Turkije en Andorra.

De ploeg van bondscoach Didier Deschamps speelde na de triomf vorig jaar zomer in de WK-finale tegen Kroatië (4-2) zes wedstrijden. In de nieuwe Nations League won en verloor Frankrijk van Oranje, dat als eerste in de poule eindigde.

„Het zal nooit makkelijk zijn, maar het kan makkelijk worden als we het onszelf makkelijk maken”, mijmerde Kingsley Coman (Bayern München). „Onze ploeg is nog altijd gretig. We willen nieuwe titels, maar laten we eerst onszelf maar eens kwalificeren.”