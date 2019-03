Mick Schumacher: ’Vergelijking met mijn vader niet erg’

Mick, 19 jaar, rijdt dit jaar bij Ferrari voor het eerst in de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse. Afgelopen jaar pakte Schumacher junior de titel in de Europese Formule 3-serie.

„Om vergeleken te worden met de beste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 is het doel dat je wilt bereiken. Om dat te doen met mijn vader als idool maakt het erg speciaal voor me. Ik voel me vereerd om met hem te worden vergeleken omdat ik nog aan het leren ben en me wil verbeteren”, aldus Mick Schumacher tegenover de BBC.

Mick krijgt de kans zich te ontwikkelen onder de hoede van Ferrari waarvoor zijn vader grote successen vierde in de Formule 1. Vijf van zijn zeven wereldtitels veroverde Schumacher in een rode bolide van Ferrari (2000 tot en met 2004).

Michael Schumacher liep ruim 5 jaar geleden ernstig letsel op bij een ernstig ski-ongeluk. Hoe het met hem gaat, is onduidelijk. Zijn familie zegt niets over zijn gezondheid.