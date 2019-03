Ruime zege Martens met Barça in Champions League

Al in de derde minuut opende Toni Duggan de score. Op aangeven van Martens tekende de Engelse spits in de 24e minuut ook voor de tweede treffer van de avond. Een benutte strafschop Mariona Caldentey in de 35e minnut betekende de 3-0.

Oranje-international Martens werd een klein kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Stefanie van der Gragt bleef aan de kant FC Barcelona.