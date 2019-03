Jumbo-Visma bewijst op alle terreinen te kunnen winnen

Dylan Groenewegen draagt de gele leiderstrui in Parijs-Nice. Ⓒ EPA

De afgelopen dagen waren de eindzege van Primoz Roglic in de Tirreno-Adriatico en de twee ritzeges en drie dagen gele trui van Dylan Groenewegen in Parijs-Nice opnieuw een bewijs dat Jumbo-Visma zich in de wielertop heeft genesteld. Nadat Rabobank eind 2012 de stekker uit het wielerproject trok, maakte het team vier jaar lang een duikvlucht. Door terug te gaan naar de basis leerde de ploeg dat het opleiden van talenten nog altijd de beste weg naar succes is. De sportieve leiders Nico Verhoeven en Merijn Zeeman blikken terug en kijken vooruit op het komende wielerseizoen, dat zaterdag met Milaan-Sanremo de eerste grote klassieker kent.