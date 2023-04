Ook Benfica-Internazionale op de rol LIVE Rodri zet Manchester City op voorsprong tegen Bayern München

Manchester City neemt het dinsdag in de kwartfinales van de Champions League op tegen het Bayern München van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Ryan Gravenberch. De aftrap tussen de twee Europese topclubs is om 21.00 uur. De tweede kwartfinale gaat dinsdag tussen Benfica en Internazionale. Volg beide duels op de voet via onderstaande livewidget.