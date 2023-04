Statistieken: City overklast Bayern in Champions League

Bekijk hieronder alle statistieken van beide wedstrijden

Manchester City - Bayern München

Oranje-international Nathan Aké heeft met zijn Manchester City een grote stap gezet richting de halve finale van de Champions League. In het eigen Etihad Stadium werd het Bayern München van basisspeler Matthijs de Ligt overrompeld en ruim verslagen in de heenwedstrijd van de kwartfinale: 3-0. Erling Haaland zorgde voor een assist en een treffer. Met deze eindstand kwamen de Duitsers eigenlijk nog goed weg.

Benfica en Internazionale

Internazionale heeft zich een goede uitgangspositie verschaft om de laatste vier van de Champions League te halen. De Italianen van coach Simone Inzaghi wonnen het eerste duel in de kwartfinale bij Benfica met 2-0. De return is volgende week woensdag in Milaan.