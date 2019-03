’Plaatsing voor EK geen probleem’

Ex-bondscoach Dick Advocaat, hier met Quincy Promes, rekent erop dat Nederland vanavond afrekent met Wit-Rusland. Ⓒ VI Images / Maurice van Steen

AMSTERDAM - Dick Advocaat begon met het Nederlands elftal in 2002 de kwalificatiereeks voor EURO 2004 ook met een thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland. Het werd toen in Eindhoven 3-0 door goals van Edgar Davids, Patrick Kluivert en Jerrel Hasselbaink. „Het is belangrijk om goed te beginnen aan zo’n reeks”, aldus de oud-bondscoach.