Video - Sané komt goed weg na walgelijke charge

Dader Milan Pavkov kreeg voor zijn grove actie de rode kaart en de Duitse spits van Manchester City keerde niet meer terug binnen de lijnen. Tot grote opluchting van onder anderen Löw bleek Sané echter geen fysieke schade te hebben opgelopen. ,,We mogen van geluk spreken'', verzuchtte Löw.

,,Alles is oké met die enkel, het zag er erger uit dan het was'', sprak Sané na afloop geruststellend. Hij keek al reikhalzend uit naar de EK-kwalificatiewedstrijd zondag in Amsterdam tegen Oranje. ,,Ik ben gebrand, we hebben nog iets goed te maken'', doelde hij onder meer op de nederlaag in oktober in de Nations League tegen Nederland (3-0).