Bertens treft Chinese Wang (17) in Miami

De pas 17-jarige tennisster rekende in de eerste ronde af met Monica Puig uit Puerto Rico. Wang zegevierde simpel in twee sets: 6-3 6-1. Ze is de nummer 190 van de wereldranglijst. Bertens speelde nog nooit tegen haar. De tien jaar oudere Nederlandse staat momenteel achtste in het mondiale klassement. De als zevende geplaatste Bertens had in Florida in de eerste ronde vrijaf. Wang doet mee op een wildcard.

Robin Haase speelt in de eerste ronde tegen Lucas Lacko uit Slowakije, de nummer 130 van de wereld. Haase staat op de 65e plaats op de mondiale ranglijst. In de onderlinge duels tussen de twee dertigers is de stand 1-1. Lacko plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema in Miami.