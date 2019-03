Koeman viert verjaardag in De Kuip

Na het onverwachte succes in de Nations League begint een jarige Ronald Koeman (56) aan zijn echte missie. Hij wil Oranje na twee gemiste eindronden weer naar een groot toernooi brengen.

De vooruitzichten zijn goed in een poule met verder Duitsland, Estland en Noord-Ierland. De beste twee ploegen van de groep mogen naar de Europese eindronde van volgend jaar zomer, die in maar liefst twaalf landen wordt gehouden. Oranje is al aardig op weg als Wit-Rusland en zondag ook Duitsland in de Johan Cruijff ArenA worden verslagen.

Voor het eerst onder leiding van Koeman begint Nederland als grote favoriet aan een interland. De bondscoach verwacht dat Wit-Rusland weinig aanvallende bedoelingen heeft. Koeman verklapte ook dat hij zijn basisformatie van de vorige interland tegen Duitsland niet op veel plaatsen gaat wijzigen.

Het duel van het Nederlands elftal met Wit-Rusland begint om 20.45 uur.