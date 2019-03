Van Marwijk stelt Van Bommel gerust

Wellicht krijgt die samenwerking een verlenging. „Daar is ruimte voor in mijn functie als bondscoach. Dat valt prima te combineren. Als we die samenwerking op deze manier willen voorzetten, dan kan dat dus. Daar is nog niet over gesproken, maar ik weet wel hoe Mark erover denkt”, aldus Van Marwijk.

Van Bommel assisteerde Van Marwijk zowel bij Saoedi-Arabië als bij Australië. Die rol wordt nu overgenomen door John Metgod.

Bekijk ook: Van Marwijk bondscoach Emiraten

Roel Coumans en Taco van den Velde zullen Van Marwijk net als bij zijn vorige twee klussen als bondscoach terzijde staan in de Verenigde Arabische Emiraten. „Het was voor mij een belangrijke voorwaarde dat ik opnieuw met hen kan werken. Als dat niet mogelijk was geweest, had ik het niet gedaan, maar gelukkig is de bond daarin mee gegaan.”

