Van der Poel alweer op fiets na harde val

MvdP heeft geen breuken opgelopen bij zijn val in volle sprint. De Nederlands kampioen is er enkel met kneuzingen en schaafwonden vanaf gekomen. „Zonder onvoorziene wendingen kan Mathieu zijn wegprogramma zoals gepland afwerken”, meldde zijn team Corendon-Circus.

„Wij zijn echt door het oog van de naald gekropen”, aldus teammanager Christoph Roodhooft. „We waren al bang dat zijn voorjaar erop zou zitten en dat we verder zouden moeten zonder Mathieu, maar we zijn hier aan een ramp ontsnapt.”

Als het goed is kan Van der Poel de komende weken dus gewoon deelnemen aan de GP Denain, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Mathieu van der Poel vergaat van de pijn na zijn val. Ⓒ screenshot

Zelf reageerde Van der Poel via Instagram op zijn val. „Het was een harde crash. Ik weet niet hoe, maar ik ben er vanaf gekomen met enkel wat builen en schaafwonden. Dat had erger kunnen aflopen.”

Mathieu van der Poel wordt per ambulance afgevoerd. Ⓒ screenshot

Teamgenoot Stijn Devolder schrok zich een hoedje toen hij van der Poel op de grond zag liggen. „Ik zag Mathieu kermen van de pijn en ben bij hem gestopt. Hij had overal héél veel pijn”, aldus de Belgische routinier, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen in gesprek met Het Nieuwsblad. „Het was echt niet te doen. Hij kon geen woord uitbrengen.”

Opvallend genoeg was Van der Poel donderdag alweer in staat om te fietsen. Samen met zijn teamgenoot verkende hij het parcours van de Ronde van Vlaanderen.