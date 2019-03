’Van Gerwen binnen mum van tijd van zero to hero’

„Het spel van Michael was vorige week, gedurende de eerste vijf legs, slechter dan ik ooit van hem gezien heb. Hij bleef zijn arm aanspannen”, aldus Mardle in gesprek met Sky Sports.

„Maar hij liet zien dat hij een ware kampioen is en vocht zich terug. In de laatste vier à vijf legs speelde hij weer zeer goed.” Mardle roemt de vechltust van de wereldkampioen. „Michael kan binnen een mum van tijd van zero to hero gaan.”

De Brit, die als darter Hawaii 5-0-1 werd genoemd, rekent er dan ook op dat Van Gerwen donderdag in Berlijn in de zevende speelronde van de Premier League gaat afrekenen met Daryl Gurney.

De Vlijmenaar verslaan vergt namelijk perfectie en timing. „Als je Michael wil verslaan, moet je goed spelen én toeslaan op de juiste momenten. Zoals James Wade tegen hem deed. Je moet je kansen zien te benutten, als ze zich voordoen.”

Programma speelronde 7

Gerwyn Price - Rob Cross

James Wade - Peter Wright

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Michael Smith - Mensur Suljovic

Max Hopp - Raymond van Barneveld

De stand in de Premier League. Ⓒ PDC