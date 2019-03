’Schreuder brengt Ajax-stijl naar Duitsland’

De Nederlander, nu nog actief als rechterhand van Erik ten Hag bij Ajax, was van oktober 2015 tot januari 2018 al werkzaam bij de huidige nummer negen van de Bundesliga.

Hij vormde destijds een duo met Julian Nagelsmann, die hij nu gaat opvolgen. De naar Leipzig vertrekkende oefenmeester is vol lof over zijn voormalig assistent.

Alfred Schreuder en Julian Nagelsmann. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Alfred is een echte winnaar”, tekent BILD op uit de mond van Nagelsmann, die Schreuder volgend jaar graag aan zijn zijde had gezien bij zijn nieuwe club. „Hij heeft het DNA van Hoffenheim en is geliefd bij de spelers. Bovendien is hij een goed mens. Ik wens hem veel succes.”

In de persoon van Kevin Volland zal Schreuder tijdens de duels met Bayer Leverkusen een oude bekende treffen. De aanvaller werkte bij Hoffenheim één seizoen (2015/16) samen met de 46-jarige Barnevelder. „Alfred is een goede keuze. Hij brengt de Ajax-stijl met zich mee.”

Alfred Schreuder keert komende zomer terug bij Hoffenheim. Ⓒ AFP