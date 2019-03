Pogba koopt peperduur cadeau voor teamgenoten

De Franse voetballer heeft de teamgenoten met wie hij afgelopen zomer wereldkampioen werd een peperduur cadeau gegeven.

De vedette heeft voor elke speler van de gouden selectie een gepersonaliseerde ring laten ontwerpen.

Op het kleinood staan onder meer de Franse vlag, het logo van de voetbalbond, het woord ’wereldkampioen’, de uitslagen van de knock-out-wedstrijden en de naam van de speler. Bovendien is het voorzien van peperdure diamanten.

Pogba geldt als een groot basketbalfan en heeft voor zijn geste vermoedelijk inspiratie opgedaan bij de NBA. Bij veel Amerikaanse sporten, waaronder het basketbal, is het gebruikelijk dat titelwinnaars een speciale kampioensring krijgen.

Antoine Griezmann heeft volgens diverse Franse media aangeboden om mee te betalen aan de ringen, maar Pogba - die bij Manchester United een miljoenensalaris verdient - zou dat hebben geweigerd.

De vedette keek niet heel erg uit naar de start van EK-kwalificiatiereeks, zo bekende hij tijdens de persconferentie in aanloop naar het uitduel van vrijdag met Moldavië. „Het is niet zo makkelijk om nieuwe doelen te stellen met de wereldtitel op zak. Maar we zullen wel moeten, het is ons werk. En we moeten professioneel blijven. Het is het begin van een nieuwe missie.”

Ⓒ @Mordu2Foot

