Van der Vaart kritisch op Duitse bondscoach Löw

De Duitse bondscoach bracht de drie spelers, die nog steeds belangrijk zijn bij Bayern München, begin deze maand op de hoogte van het feit dat hij ze niet langer nodig heeft bij Die Mannschaft.

Daardoor lijkt het alsof hij het ervaren trio verantwoordelijk houdt voor het dramatisch verlopen WK en de degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League.

„Ik vond het een harde maatregel”, aldus Van der Vaart in gesprek met BILD, over het besluit van Löw om de drie wereldkampioenen van 2014 definitief af te schrijven. „Alle drie hebben ze veel betekend voor hun land. Dit had een andere aanpak verdient.”

Thomas Müller, Jerome Boateng en Mats Hummels waren er tijdens de 3-0 nederlaag in Amsterdam nog wel bij. Ⓒ Hollandse Hoogte

De 109-voudig Oranje-international denkt dat Duitsland het drietal nog goed had kunnen gebruiken. „Ik vind Boateng en Hummels bijvoorbeeld beter dan Niklas Süle.”

Nederland en Duitsland staan zondag in Amsterdam tegenover elkaar voor een duel in de EK-kwalificatiereeks voor de EK 2020. Oranje speelde vorig jaar in Nations League-verband twee keer tegen Duitsland. Het eerste treffen werd door de ploeg van Ronald Koeman met 3-0 gewonnen, het tweede eindigde in 2-2.

Van der Vaart schat in dat die laatste uitslag aanstaande zondag aannemelijker is dan de eerste. „Ondanks de keuze voor de jeugd heeft Duitsland nog steeds een goed team. Ze hebben veel talentvolle spelers. Alles is mogelijk. Ik kijk in ieder geval erg uit naar de wedstrijd.”

Rafael van der Vaart in duel met Thomas Müller, tijdens de speciale interland in 2012 tussen Oranje en Bayern München. Ⓒ ANP

Müller maakte sinds 2010 in totaal 38 doelpunten in honderd interlands voor Duitsland. Hummels, die ook zijn debuut vierde in 2010, kwam zeventig keer uit voor zijn land. Boateng is sinds 2009 international en kwam tot 74 wedstrijden. De vorig jaar gestopte Van der Vaart (36) kwam de drie geregeld tegen tijdens zijn periode bij Hamburger SV of tijdens interlands.