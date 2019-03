Zidane wil nieuw sterrenteam bij elkaar kopen

De Franse oefenmeester, die zelf tussen 2001 en 2006 één van de vele vedettes was in het wereldberoemde elftal vol Galacticos, wil oude tijden doen herleven in het Santiago Bernabeu. De clubleiding ziet dat wel zitten en is bereid de portemonnee te trekken.

Zidane zou zijn oog hebben laten vallen op een hele rits sterspelers van andere Europese topclubs. Volgens de Engelse krant The Daily Mail gaat het om: Eden Hazard (Chelsea), Harry Kane, Christian Eriksen (beide Tottenham Hotspur), Sadio Mané (Liverpool), Neymar en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Ook de namen van de wat minder bekende Krzystof Piatek (AC Milan), Wissam Ben Yedder (Sevilla), Junior Firpo (Betis Sevilla) en Luka Jovic (Frankfurt) zouden op het verlanglijstje prijken.

Het is uitgesloten dat Real alle transfer targets kan inlijven. Zeker wat PSG-sterren Neymar en Mbappé betreft lijken de Madrilenen een keuze te moeten maken.

Zijn eerste aankoop voor volgende seizoen heeft de teruggekeerde Zidane al binnen. De opvolger van de ontslagen Santiago Solari legde vorig week Eder Militao van FC Porto vast.