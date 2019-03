Video: Ajacied Neres moet een liedje zingen

Of de Ajax-aanvaller minuten gaat maken, is nog niet zeker, maar als nieuweling moest hij zich sowieso voorstellen aan de selectie. Zoals de traditie betaamt deed Neres dat door een liedje te zingen.

De 22-jarige buitenspeler deed er zelfs een dansje bij. Het leidde tot hilariteit bij onder anderen Philippe Coutinho (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid) en Roberto Firmino (Liverpool). Sterspeler Neymar van Paris Saint-Germain ontbreekt vanwege een blessure.

David Neres in actie tijdens een training van het nationale elftal van Brazilië. Ⓒ EPA

Ook met zijn speech kreeg Neres, die in januari 2017 door Ajax voor ongeveer 12 miljoen euro werd overgenomen van São Paulo, al de lachers al op zijn hand.

De dribbelaar is dit seizoen goed voor veertig wedstrijd, acht goals en twaalf assists in het wit-rood-witte shirt. Met name in de Champions League-duels bij Bayern München en Real Madrid blonk hij uit.

Bekijk HIER de volledige video.