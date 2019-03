Ambulance laat renner liggen na val

Dat zegt sportdirecteur Peter Bauwens van de wielerploeg van de Nederlander, Tarteletto-Isorex. „Men had enkele oog voor Mathieu van der Poel. Naar mijn renner keek niemand om.”

Bauwens zegt het er een dag later nog moeilijk mee te hebben. „Ik weet eigenlijk niet hoe ik me moet voelen. Alle aandacht ging uit naar de renner in de kampioenstrui, Mathieu. Akkoord, hij is misschien populairder dan Gerts, maar als iemand in nood is mag daar geen onderscheid in worden gemaakt. Gelukkig was zijn vader er, die is arts. Hij ontfermde zich over Floris, verleende hem bijstand.”

Dat terwijl Gerts er volgens de manager slecht aan toe was. „Hij ligt nu in een donkere kamer. Het duurt minstens vier tot zes weken voor weer hij kan fietsen. Gelukkig heeft hij geen breuken, maar wel zware kneuzingen aan nek en schouders. Hij liep ook een wond aan een oog op en een zware hersenschudding.”

