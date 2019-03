Geen minuut stilte Oranje voor ’Utrecht’ vanwege protocol

Daarom worden de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht niet op deze wijze herdacht. „Wij volgen de richtlijnen.”

De bond zegt veel reacties op het besluit te hebben gekregen. „Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. Dat geeft aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen - dat is nu niet gebeurd - of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft. Maar het is zeker niet altijd even gemakkelijk om zo’n richtlijn te volgen.”

