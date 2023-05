Coach Lucassen ziet Monfils in meeslepende vijfsetter winnen

In de beslissende vijfde set maakte Monfils een 4-0-achterstand ongedaan. De Franse publiekslieveling leek moegestreden en het duel leek in een anticlimax te eindigen, maar met de steun van het Franse publiek wist hij zich toch nog terug te knokken, ondanks dat hij zeer moeizaam bewoog.

Rond 00.20 uur maakte Monfils het op zijn tweede wedstrijdpunt af met een passing met zijn backhand, die het net nog toucheerde, waarna het uitzinnige publiek het uitschreeuwde. Monfils, die de afgelopen jaren kampte met een voet- en een polsblessure, kon het amper bevatten en verstopte zijn hoofd onder zijn shirt. Later ging hij op zijn rug op het gravel liggen. Hij heeft de meeste overwinningen in vijf sets geboekt op Roland Garros in de open era, samen met Stan Wawrinka: elf.

De partij werd gespeeld op het Court Philippe Chatrier, waar tegenwoordig ook avondsessies worden gehouden.

Voor Monfils is het zijn eerste grandslamtoernooi onder leiding van de Nederlandse coach Peter Lucassen. De 35-jarige Lucassen was tot eind februari de coach van Botic van de Zandschulp, die inmiddels in Sven Groeneveld een nieuwe coach heeft gevonden. Lucassen vormt een team samen met de Zweed Mikael Tillström.

Monfils is de voormalig nummer 6 van de wereld. Momenteel staat hij 394e op de mondiale ranglijst. Monfils heeft elf ATP-titels veroverd. Hij reikte twee keer tot de halve finales van een grandslamtoernooi: in 2008 op Roland Garros en in 2016 op de US Open.

Monfils is getrouwd met de Oekraïense tennisster Elina Svitolina, die sinds kort wordt begeleid door Raemon Sluiter.

Bekijk ook: Arantxa Rus direct roemloos ten onder op Roland Garros