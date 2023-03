Lewis Hamilton baalt: ’Achterstand nog groter dan vorig jaar’

„We wisten na de testdagen al wel dat we ver achter liggen. Het is een groot gat richting de top. Ik probeer alles wat ik kan, maar het is wat het is”, aldus Hamilton na de tweede training, waarin hij de achtste tijd neerzette.

„In de longruns was Red Bull een seconde sneller. Ik denk dat we het beste hebben gedaan wat mogelijk was, qua set-up van de auto. Natuurlijk kunnen we nog wat dingen veranderen, maar dan gaat het over milliseconden. We zullen de snelheid ergens vandaan moeten halen. We zaten niet heel ver van Ferrari af, zo leek het, maar Aston Martin en Red Bull waren veel sneller. Het is een beetje de achterstand die we vorig jaar hadden, of misschien is die nog wel groter dan dat. Ik moet hoopvol blijven. Vorig jaar hebben we laten zien dat we progressie kunnen boeken, maar het gat was nooit zo groot als nu. Ik denk dat we de kloof op enig moment wel kunnen dichten, maar met het concept van de huidige auto wordt dat vrij lastig.”