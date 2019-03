Hamilton genoot van inhaalactie Verstappen

Dat de Nederlandse coureur Sebastian Vettel in zijn Ferrari wist in te halen, spreekt volgens Hamilton boekdelen over de nieuwe motor van Red Bull. „Het is mooi om de verbetering te zien met Honda. Red Bull zat natuurlijk zo lang bij Renault en is nu in staat om een Ferrari in te halen, dat is geweldig. Bij Ferrari ging er dit weekend iets fout, maar ik ben er vrij zeker van dat de wagen nog erg goed is”, vertelt hij aan Motorsport.com.

Lewis Hamilton Ⓒ AFP

De Britse wereldkampioen vermoedt dat het wel eens een spannende driestrijd kan worden tussen Mercedes, Red Bull en Ferrari. „Ik groeide op met Ayrton Senna die met Honda reed en dat was toen erg indrukwekkend. Ze horen weer in de top en ik hoop dat de betrouwbaarheid in orde blijft zodat we nek-aan-nek kunnen racen.”

En Ferrari had vooral pech volgens Vettel. „Er zijn drie grote teams die allen de potentie hebben op een erg sterk jaar. We kijken eerst naar onszelf en hopelijk staan we boven de rest, maar het zal erom gaan spannen. Pierre (Gasly, red) had een beetje pech denk ik, want hij deed niet veel onder voor Max het hele weekend. Zijn race was vanaf het begin eigenlijk al verloren, maar alle zes de rijders zullen uiteindelijk wat te zeggen hebben denk ik.”