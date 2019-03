Oud-renners Dekker en Tjallingii winnen epische mountainbikerit

Het duo liet over een episch parcours van ruim 43 kilometer het tweetal Fojtik/Silva achter zich. „Deze relatief korte inspanning was een andere dan op andere dagen; het deed echt pijn. Nu snel naar de massage, want die is hier super goed geregeld”, laat Dekker na afloop weten.

Tjallingii had zelfs nog tijd om van de omgeving te genieten, merkwaardig genoeg. „Wat een heerlijk gevoel om te winnen vandaag, dat blijft toch bijzonder. Vandaag zat alles mee, en ik heb zelfs nog kunnen genieten van de geweldige omgeving en de gave trails. Al mag ik dat van Erik niet meer zeggen.”

Adrenalinekick

Vrijdag staat er weer een monsterrit voor Dekker en Tjallingii te wachten. Een koers over 100 kilometer met ruim 2850 hoogtemeters. Laatstgenoemde vindt het allemaal prachtig. „Dit is waarom ik ben gaan mountainbiken. Snelle afdalingen, afgewisseld met steile en technische stukken. Het was een constante adrenalinekick.”

Niemand minder dan Bart Brentjens (50) - de olympisch kampioen mountainbiken van 1996 - won met Azevedo bij de Grand Masters. Het Nederlands succes werd compleet gemaakt door Anna van der Breggen, zij won bij de UCI-dames.

Cape Epic is een 8-daagse mountainbiketocht in en rondom Kaapstad die sinds 2004 wordt georganiseerd.