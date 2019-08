De Plus pakt in slotetappe eindzege BinckBank Tour

Laurens de Plus (l) wint BinckBank Tour. Ⓒ BSR Agency

GERAARDSBERGEN - Laurens de Plus heeft de eindzege in de BinckBank Tour gegrepen. De 23-jarige Belg van Jumbo-Visma pakte in de zevende en laatste etappe van Sint-Pieters-Leeuw naar Geraardsbergen de leiderstrui af van zijn landgenoot Tim Wellens. De laatste rit werd gewonnen door Oliver Naesen.