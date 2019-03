’The Rocket’ in problemen na tweet over ’varkensstal’

Aanleiding is een tweet van The Rocket die hij het afgelopen weekend de wereld instuurde met de opmerking daarin dat hij liever in een varkensstal sliep, dan in de locatie voor de snookerspeler op Gibraltar, waar een groot toernooi werd gespeeld, het Gibraltar Open dat door Stuart Bingham werd gewonnen.

„Ik slaap liever in een varkenshok dan moet ik gaan spelen in Gibraltar. „Zij, Ronnie doelt op World Snooker, zoeken naar de goedkoopste plaatsen die ze kunnen vinden, en hebben geen belangstelling voor de spelers. Het is een kostenbesparende oefening.”

Barry Hearn, de grote man achter World Snooker, reageerde direct: „We hebben sinds 2015 een toernooi georganiseerd in Gibraltar en het is een fantastische locatie. De Tercentenary Sports Hall is een uitstekende locatie gebleken”, zei hij.

Als het tot een strafklacht komt, dan zal The Rocket wederom aangeklaagd worden voor het in diskrediet brengen van de snookersport. O’Sullivan heeft in het verleden al vele tienduizenden euro’s aan boetes betaald wegens wangedrag.

Op dit moment speelt The Rocket in het Coral Tour Championship in de kwartfinale tegen Judd Trump.