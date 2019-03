NAC Breda wint eerste duel zonder Van der Gaag

De hekkensluiter van de Eredivisie versloeg in een oefenduel Royal Antwerp in België met 2-0. Giovanni Korte en Robert Mühren kwamen in de slotfase tot scoren in de wedstrijd die in vier kwarten van een half uur was verdeeld.

NAC Breda, waarbij Van der Gaag afgelopen maandag opstapte, trad aan met een selectie van basisspelers, reserves en jongelingen. Luka Ilic maakte zijn rentree na een absentie van een aantal maanden.

De Bredase clubleiding heeft nog geen vervanger aangesteld voor Van der Gaag.