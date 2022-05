Sport Kort: Neuer verlengt bij Bayern

Spartak Moskou heft tweede elftal op vanwege financiële problemen

11.02 uur: De Russische voetbalclub Spartak Moskou heeft vanwege financiële problemen het tweede elftal opgeheven. Spartak 2 speelde sinds 2015 op het tweede niveau van de Russische competitie. De club uit de Russische hoofdstad, waarbij Quincy Promes, Guus Til en Jorrit Hendrix onder contract staan, ondervindt financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Kledingsponsor Nike besloot onlangs het contract te ontbinden, omdat Spartak Moskou volgend seizoen niet meedoet aan Europees voetbal. De club die vorig seizoen nog tweede werd in de Russische competitie, eindigde nu op de tiende plaats. De UEFA heeft alle Russische clubs uitgesloten van deelname aan de Europese bekertoernooien vanwege de militaire inval in Oekraïne.

"De club kan niet anders dan het budget terugschroeven", schrijft Spartak Moskou in een verklaring. "Gezien de nieuwe realiteit en de financiële moeilijkheden, heffen we Spartak 2 op." Het tweede elftal was opgericht met als doel om talenten ervaring te laten opdoen op hoog niveau. Ook konden spelers uit de A-selectie die terugkwamen van blessures ritme opdoen in Spartak 2.

Til en Hendrix spelen dit seizoen op huurbasis voor Feyenoord, dat het woensdag in de finale van de Conference League in Albanië opneemt tegen AS Roma. Het huurcontract van middenvelder Hendrix loopt nog een jaar door.

Manuel Neuer (36) verlengt contract bij Bayern München

11.00 uur: Doelman Manuel Neuer heeft zijn contract bij Bayern München tussentijds weer met een jaar verlengd. De 36-jarige keeper ligt nu tot de zomer van 2024 vast bij de 'Rekordmeister'. Neuer verhuisde in 2011 van Schalke 04 naar Bayern München en draagt sinds 2017 de aanvoerdersband.

"Manuel is de beste keeper ter wereld, het is een geweldige prestatie dat hij al zo lang constant presteert op topniveau", zei directeur Oliver Kahn, zelf oud-keeper. "We zijn heel blij dat hij zijn contract heeft verlengd. Manuel is een icoon in de geschiedenis van FC Bayern."

Met Neuer onder de lat werd Bayern München dit jaar voor de tiende keer op rij kampioen van de Bundesliga. De doelman won met de Duitse voetbalclub ook onder meer twee keer de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs (in 2013 en 2020). Neuer, die al 472 wedstrijden voor Bayern speelde, veroverde in 2014 met Duitsland de wereldtitel op het WK in Brazilië.

Van topschutter Robert Lewandowski loopt zijn contract in München volgend jaar af. De Poolse spits heeft de clubleiding laten weten dat hij deze zomer wil vertrekken.

Golfer Thomas wint PGA Championship na historische comeback

08.40 uur: De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft voor de tweede keer het PGA Championship gewonnen. De 29-jarige Thomas, die in 2017 al zegevierde op de Amerikaanse major, pakte in Tulsa (Oklahoma) de titel na een zelden vertoonde comeback. Thomas ging de slotronde in met zeven slagen achterstand op de Chileense leider Mito Pereira, maar knokte zich met een ronde van 67 slagen naar de top van het klassement.

Pereira gaf de koppositie op de laatste hole uit handen. De 27-jarige Chileen, die nog nooit een major won, sloeg de bal in het water en moest uiteindelijk een dubbele bogey (+2) invullen op zijn scorekaart. Pereira eindigde daardoor op 276 slagen, één meer dan Thomas en diens landgenoot Will Zalatoris. De twee Amerikanen moesten daarom een play-off over drie holes spelen op de Southern Hills Country Club. Ze begonnen beiden met par op hole 13, waarna Thomas met een birdie op hole 18 het verschil maakte. Het leverde hem voor de tweede keer de enorme Wanamaker-trofee op.

Thomas is na landgenoot John Mahaffey in 1978 de tweede golfer die het PGA Championship wint door op de laatste dag een achterstand van zeven slagen weg te werken.

Liverpool mist Origi in finale Champions League, Thiago onzeker

08.37 uur: Liverpool kan zaterdag in de finale van de Champions League tegen Real Madrid geen beroep doen op Divock Origi. De Belgische spits, die na zeven jaar vertrekt bij de Engelse voetbalclub, heeft een spierblessure opgelopen. Origi ontbrak daardoor zondag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Wolverhampton Wanderers (3-1) en is volgens trainer Jürgen Klopp niet op tijd fit voor de finale in Parijs.

"Vijf dagen om te herstellen is voor hem niet genoeg", zei Klopp. "Hij raakte zaterdag in de laatste seconde van de training geblesseerd." Origi, doorgaans invaller bij Liverpool, had in 2019 een belangrijk aandeel in het winnen van de Champions League. De 27-jarige Belg maakte in de halve finales twee doelpunten in de return tegen FC Barcelona (4-0) en was ook trefzeker in de finale tegen Tottenham Hotspur (2-0).

Klopp moet mogelijk ook zijn spelmaker Thiago Alcantara missen tegen Real. De Spaanse middenvelder raakte tegen de Wolves kort voor rust geblesseerd. "Het ziet er niet goed uit, maar ik weet verder niets", aldus Klopp. "Ik zag hem net met zijn dochter op zijn schouders dus hij kon in ieder geval lopen, dat is een goed teken. Een MRI-scan moet uitwijzen hoe ernstig het is."

Virgil van Dijk bleef aan de kant vanwege de blessure die hij een week eerder opliep in de gewonnen finale van de FA Cup tegen Chelsea. De verdediger wordt door de medische staf van Liverpool klaargestoomd voor de eindstrijd van de Champions League.

Golden State Warriors één zege verwijderd van grote NBA-finale

08.33 uur: De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één overwinning verwijderd van een plek in de grote NBA-finale. De ploeg uit San Francisco won ook het derde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie in de finale in het westen. Onder aanvoering van Stephen Curry (31 punten, 11 assists) en Andrew Wiggins (27 punten, 11 rebounds) zegevierden de Warriors in Dallas met 109-100.

De zesvoudig NBA-kampioen had de eerste twee duels voor eigen publiek al met 112-87 en 126-117 gewonnen. De Warriors kunnen zich dinsdagavond plaatsen voor de grote finale van de NBA, waarin de kampioenen van het westen en het oosten strijden om de titel. In het oosten leidt Miami Heat de serie tegen Boston Celtics met 2-1.

Luka Doncic gooide weliswaar 40 punten bij elkaar voor Dallas Mavericks en ook Spencer Dinwiddie was op schot met 26 punten, maar de thuisclub moest het toch afleggen tegen de gelouterde Warriors. "Dit was een geweldige teamprestatie", zei de 34-jarige Curry, die in 2015, 2017 en 2018 al kampioen werd met de club uit Californië. "We weten dat we er nog niet zijn, maar het geeft een goed gevoel dat we een marge hebben. We gaan het dinsdag proberen af te maken."