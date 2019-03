Löw ziet debutant afhaken

De 22-jarige verdediger van RB Leipzig heeft een spierblessure overgehouden aan zijn debuut in de ’Mannschaft’, woensdag in de oefeninterland tegen Servië (1-1). Klostermann moest zich vlak voor tijd laten vervangen door bondscoach Joachim Löw. Hij werd afgelost door Thilo Kehrer van Paris Saint-Germain.

„Hij heeft zijn taken heel goed uitgevoerd”, zei Löw na het duel over de debutant. De medische staf van de Duitsers kwam een dag later na onderzoek tot de conclusie dat Klostermann een scheurtje heeft opgelopen in een hamstring. De verdediger heeft het trainingskamp van de nationale ploeg in Wolfsburg verlaten en ontbreekt daarom zondag in de Johan Cruijff ArenA.