Rashford geniet van frisse wind onder Ten Hag bij United

Door onze Telesportredactie

Met zijn 100e treffer in dienst van Manchester United bezorgde Marcus Rashford The Mancunians een benauwde zege op West Ham United: 1-0. Na afloop liet de maandag 25 jaar geworden aanvaller weten weer helemaal goed in zijn vel te zitten.