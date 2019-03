Van Marwijk debuteert met zege

Zijn nieuwe ploeg versloeg Saudi-Arabië, waar hij tussen 2015 en 2017 eveneens als bondscoach werkzaam was, in een oefeninterland in Abu Dhabi met 2-1. Bandar Mohammed (1-1) en Ali Ahmed Mabkhout (2-1) kwamen na de rust tot scoren voor de thuisploeg.

Van Marwijk (66) werd woensdag officieel aangesteld als bondscoach van VAE. Onder zijn leiding hoopt het land zich te plaatsen voor het WK in 2022 in Qatar. Het is zijn vierde klus als bondscoach, na Nederland, Saudi-Arabië en Australië.

