Schotland trapt EK-kwalificatie af met nederlaag

Middenvelder Alexander Merkel van Heracles Almelo speelde de hele wedstrijd bij de Kazakken en gaf de assist bij de 2-0.

Kazachstan en Schotland zitten in groep I, waarin België de favoriet is. De nummer drie van het laatste WK start de kwalificatiereeks later op donderdag in Brussel tegen Rusland. Cyprus en San Marino completeren deze groep.

De nummers 1 en 2 van iedere groep plaatsen zich voor het EK, dat komend jaar in twaalf Europese landen wordt gespeeld. De resterende vier tickets worden verdeeld via de play-offs van de Nations League. De Schotten wonnen hun groep in de C-divisie en mogen daarom meedoen aan de play-offs als het niet lukt om zich via de EK-kwalificatie te plaatsen.