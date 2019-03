’Juve niet naar VS uit angst arrestatie Ronaldo’

Volgens The New York Times gaan de Italianen in plaats van naar de VS naar een soortgelijk toernooi in Azië. Tottenham Hotspur en Manchester United zullen de Oude Dame vergezellen.

Begin oktober 2018 opende de politie van Las Vegas een onderzoek na belastende verklaringen van Kathryn Mayorga (34). Die vrouw beweert op 13 juni 2009 door Ronaldo te zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas na een avondje stappen. Volgens de Portugees hadden de twee een relatie met „wederzijdse toestemming.”

Het onderzoek is lopende en in dat kader eisten de Amerikaanse autoriteiten begin dit jaar een dna-staal van de Juventus-vedette. Dat wil men vergelijken met materiaal dat op de jurk van Mayorga werd aangetroffen. Eerder lekte in verschillende media uit dat Ronaldo een akkoord zou hebben getekend met de vrouw die hem nu aanklaagt (en haar 375.000 dollar zou hebben betaald, red) en daarin zou hij de verkrachting hebben toegegeven. Dat laatste werd ontkend door zijn advocaat. De financiële schikking tussen beide partijen kwam naar buiten via het Duitse magazine Der Spiegel, dat relevante documenten hierover had ingezien.

Juventus heeft eerder een miljoenendeal afgesloten met Relevent Sports om in de zomer mee te spelen met de International Champions Cup. Een woordvoerder van de club uit Turijn verklaarde tegenover de Amerikaanse krant dat het ’logisch’ is dat ze uitwijken naar Azië omdat ze nu inmiddels meerdere jaren in de VS hebben gespendeerd.

