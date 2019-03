Koeman kiest weer voor De Roon

Volg het duel van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Jasper Cillessen verdedigt het doel, terwijl de verdediging wordt gevormd door Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, aanvoerder Virgil van Dijk en Daley Blind. Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong vormen het middenveld, waar de voorhoede bestaat uit Steven Bergwijn, Memphis Depay en Ryan Babel.

„De wedstrijd tegen Frankrijk was geweldig, zowel aan de bal als wanneer we die verloren”, zei Koeman tegenover de NOS. „Dus dan gaan we daarmee verder. Al zullen we vanavond meer de bal in ons bezit hebben dan tegen Frankrijk.”

Koeman begreep de discussie over de invulling van de derde plek op het middenveld, naast Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. „Discussie hou je altijd, die hebben wij met de technische staf natuurlijk ook. Maar De Roon was aan de bal ook tegen Frankrijk erg goed, hij vormde een goed koppeltje met Frenkie. Ik hoop dat ze dat vanavond weer kunnen. Natuurlijk wil je heel snel vooruit, maar je moet ook geduldig zijn.”

Zilveren schaal

Captain Van Dijk speelt tegen Wit-Rusland zijn 25e wedstrijd voor het Nederlands elftal. De jubilerende verdediger krijgt van de KNVB een zilveren schaal als aandenken.

Volg het duel van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.