’We hebben Gerts eerder verzorgd dan Van der Poel’

Lorenzo Lefevere, de dokter tijdens Nokere Koerse, begrijpt die uithaal echter niet: „Beide renners kregen de nodige zorgen op basis van hun directe noden. Gerts zelfs eerder dan Van der Poel”, aldus Lefevere in gesprek met Het Nieuwsblad.

„De hulpdiensten hadden maar oog voor één renner met een kampioenstrui, zonder zich te bekommeren om de renner van een continentaal team. Alle aandacht ging naar Van der Poel”, raasde Bauwens. „Dat de hulpdiensten niet neutraal zijn, gaat mijn petje te boven.”

Lorenzo Lefevere, de dokter tijdens Nokere Koerse, begrijpt de uithaal van Bauwens niet. „Wat hij zegt is totaal onjuist”, reageert hij. „Na de valpartij was ik, samen met twee verpleegkundigen, direct ter plaatse. Ik stelde vast dat er twee renners grote zorgen nodig hadden. Dat bleken later Floris Gerts en Mathieu van der Poel te zijn, maar op dat moment was ik mij daar zelfs niet van bewust”, laat Lefevere weten.

„Ik diende de eerste zorg toe aan de renner van Tarteletto (Gerts, red.), omdat ik oordeelde dat hij die het meest nodig had. Ondertussen bekommerde een verpleegkundige zich over de andere renner (Van der Poel, nvdr), die ik nadien vervoegde. Ik heb ook beslist dat ze allebei naar een ander ziekenhuis moesten, met een aparte ambulance. Gerts naar Waregem en Van der Poel naar Oudenaarde. De betrokken spoedgevallendiensten werden van hun komst op de hoogte gebracht. De ambulance van Gerts is iets later vertrokken omdat ik hem nog wat wou observeren voordat ik hem liet vertrekken. De papa van Gerts, die zich kenbaar maakte als vader en huisarts, was er trouwens bij en kreeg uitleg.”

„Ik weet niet waarop die ploegmanager zich baseert om zulke onwaarheden te verkondigen. Wij doen dit in eer en geweten. En zelfs op vrijwillige basis. Beide renners kregen de nodige zorgen op basis van hun directe noden. Gerts zelfs eerder dan Van der Poel. Het is zelfs zo dat we via radio tour en met gsm continu in verbinding stonden met de koersdirectie, die veiligheid zeer hoog in het vaandel draagt.”

Floris Gerts liep een zware hersenschudding op en kneuzingen aan nek en schouder. Hij kreeg ook hechtingen boven en onder het oog en is minstens vier weken out. Mathieu van der Poel had kneuzingen en schaafwonden. De Nederlander verkende woensdag alweer het parcours van Dwars door Vlaanderen.