Verrassende nederlaag kost Van Gerwen koppositie

Van Gerwen zit momenteel niet in zijn beste fase. Vorige week won hij in Nottingham weliswaar van Gerwyn Price, maar de twee speelronden daarvoor verloor hij van James Wade en speelde gelijk tegen John Henderson. Tussendoor leed hij tijdens de UK Open in de vierde ronde ook nog eens een gevoelige nederlaag tegen Mervyn King.

Ommekeer

Van Gerwen kwam in de met ruim tienduizend man volgepakte Mercedes-Benz Arena donderdagavond nog wel op een 2-0 voorsprong. Op grootse wijze ging dat niet, mede gezien het povere gemiddelde van 85. Zijn 32-jarige Noord-Ierse opponent stond op dat moment inspiratieloos op het podium. Toch diende de ommekeer zich onverwachts aan en volgde de opleving van Gurney toen hij Van Gerwen direct wist terug te breken en snel langszij stond; 2-2. Het niveau lag met gemiddelden van rond de 90 niet bijster hoog.

Langzaam werden de scores iets opgekrikt. Gurney wist plotseling vrij makkelijk de triple 20 te raken. Van Gerwen kon daar voor zijn doen te weinig tegenover stellen. Een stunt was vervolgens in de maak. Gurney nam brutaal de leiding met twee legs verschil (5-3). Hij legde Van Gerwen uiteindelijk met 7-5 over de knie. Van Gerwen raakte daardoor de koppositie kwijt aan Rob Cross, die in Berlijn van Price won en nu twee punten meer heeft vergaard.

„Scorend was het gewoon niet goed genoeg. Het liep voor geen meter”, verklaarde Van Gerwen direct na afloop voor de camera’s van RTL7. Ik gooi onder mijn gemiddelde en hij boven zijn gemiddelde. Het is niet het einde van de wereld, maar je wilt natuurlijk niet verliezen. Het komt omdat ikzelf faal. Daar ben jezelf bij, dan moet je maar beter gooien.”

Ook voor Raymond van Barneveld betekende de uitkomst slecht nieuws. De andere Nederlander vecht tegen degradatie en zag het gat met Gurney daardoor niet kleiner worden. Barney won in Berlijn zelf wel met 7-3 in legs van invaller Max Hopp. De achterstand op Gurney bleef daardoor drie punten. Wel kroop de 51-jarige Hagenees dichter naar Michael Smith toe. De achterstand op de Brit, die in Duitsland van Mensur Suljovic verloor, bedraagt nog slechts één punt.

Daryl Gurney Ⓒ PDC

Dominantie

De dominantie van Van Gerwen in de Premier League is de laatste jaren indrukwekkend. De 29-jarige Brabander eindigde bij de laatste zes edities tijdens de reguliere competitie altijd bovenaan. De laatste vijf jaar reikte hij tot de finale, waarvan de laatste drie edities werden gewonnen. De finales van 2014 en 2015 gingen verloren.

Volgende week valt in de reguliere competitie de beslissing tijdens de laatste twee speelavonden in Ahoy. Om dit jaar als nummer één af te sluiten, wordt dus nog een hels karwei. Cross moet in elk geval tegen Mensur Suljovic of invaller Jeffrey de Zwaan een flinke misstap begaan en dan nog moet Van Gerwen zelf zijn partijen winnen. Mighty Mike speelt op woensdag tegen Peter Wright en een dag later neemt hij het in een beladen confrontatie op tegen Van Barneveld. „Slechter dan vorig jaar kan ik het daar niet doen”, doelde Van Gerwen op de nederlagen van toen tegen eveneens Wright en Barney. „Ik moet gewoon mijn wedstrijden gaan winnen. Ik behaal nog niet mijn eigen niveau. Dat hoort er af en toe een keer bij. Daar moet je overheen stappen.”

Van Barneveld moet degradatie zien te ontlopen. Zelf tegen Gurney en Van Gerwen winnen is een vereiste en Smith mag absoluut niet twee keer winnen. De Brit heeft nu nog de veilige achtste plek in bezit. De nummer laatst (9e) van de ranglijst neemt donderdag afscheid van de Premier League. De beste acht darters vervolgen hun weg, waarna eind mei in Londen door de uiteindelijke top-4 om de eindzege wordt gestreden.

Uitslagen 7e speelronde Premier League Darts:

Gerwyn Price - Rob Cross 4-7

James Wade - Peter Wright 6-6

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 5-7

Michael Smith - Mensur Suljovic 2-7

Max Hopp - Raymond van Barneveld 3-7

