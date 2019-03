Oranje met tien man na pijnlijke invalbeurt Tete

De verdediger van Olympique Lyon betrad in de 67e minuut het veld voor Denzel Dumfries, maar een minuut later moest hij er alweer af. Bij zijn eerste actie schoot het in de hamstrings bij Tete, die het direct op een strompelen zette.

Bondscoach Ronald Koeman moest tot zijn grote ergernis toezien hoe Tete met een van pijn vertrokken gezicht het veld verliet. Omdat Oranje al drie keer had gewisseld moest het met tien man door in De Kuip. Al was dat met een 3-0 voorsprong geen probleem. Virgil van Dijk bepaalde de einstand zelfs op 4-0.

Dilrasun

Opmerkelijk genoeg overkwam het Nederlands elftal in november tegen Duitsland iets soortgelijks. Toen verving Javairo Dilrosun de geblesseerde Babel. Vervolgens raakte Dilrosun ook weer geblesseerd. Luuk de Jong was zijn vervanger.