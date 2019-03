Vliegende start voor Oranje in EK-kwalificatie

En dat was na twee kwalificatiereeksen waarin Oranje met puntenverlies begon, wel weer eens lekker. Na het succesvolle WK 2014 ging Nederland onder Guus Hiddink in de eerste wedstrijd om het EK van 2016 met 2-1 onderuit in Tsjechië. En nadat Oranje dat toernooi in Frankrijk had gemist, kwam het in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd voor de mondiale eindronde in Rusland niet verder dan 1-1 bij Zweden.

Basiself

Het Nederlands elftal had in het najaar van 2018 indruk gemaakt met thuisoverwinningen op Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-0) en Koeman besloot voor het duel met Wit-Rusland vast te houden aan de basisopstelling van die duels. Dat betekende dat Steven Bergwijn voorin Ryan Babel en Memphis Depay vergezelde, en Marten de Roon naast Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum de derde middenvelder was.

De basiself van het Nederlands elftal dat met 4-0 te sterk is voor Wit-Rusland. Ⓒ Hollandse Hoogte

De naam van Davy Pröpper - die bij de vorige interlands geblesseerd ontbrak - werd in de bespiegelingen vooraf vaak genoemd als eventuele basisspeler, maar Koeman gaf De Roon dus opnieuw het vertrouwen. „Hij vormde met Frenkie een goed koppel in de vorige duels, en ook aan de bal was Marten goed”, zei de bondscoach kort voor de wedstrijd.

Snelle 1-0

De jarige Koeman (hij werd 56) had zijn plaats in de dug-out nog niet ingenomen, of hij kon alweer opveren om de 1-0 te vieren. Na een mislukte actie van Babel speelde de Wit-Rus Igor Shitov te kort terug op doelman Andrey Harbunow, die verrassend genoeg op zijn plek bleef staan. Depay onderschepte de te korte bal, omspeelde Harbunow en schoot met buitenkant rechts raak.

Memphis Depay is op weg naar de 1-0. Ⓒ René Bouwman

Een vliegende start voor Oranje, dat bijna veertien jaar terug voor het laatst zo snel scoorde in een interland. Eind maart 2005 maakte Phillip Cocu na 39 seconden de openingstreffer in het WK-kwalificatieduel met Roemenië. Depay ontpopte zich in de eerste helft na zijn snelle openingsgoal ook tot de gevaarlijkste man van het Nederlands elftal.

Prima reeks Wijnaldum

Na tien minuten verdween een vlammend schot van de aanvaller net naast de linkerpaal, en weer tien minuten later verzorgde hij de assist bij de 2-0. Een voorzet van Denzel Dumfries werd door Depay knap aangenomen in het strafschopgebied, waarna hij de doorgelopen Wijnaldum bediende. Met de buitenkant van zijn voet legde hij de bal neer voor zijn ploeggenoot, die de 2-0 binnenschoof. Daarmee zette Wijnaldum een prima reeks voort, want ook in de vorige twee thuisduels met Duitsland en Frankrijk was de speler van Liverpool trefzeker voor Oranje.

Georginio Wijnaldum schiet de 2-0 binnen. Ⓒ René Bouwman

De 2-0 voorsprong maakte dat Nederland een versnelling terug schakelde, waarna de bezoekers iets meer kwamen opzetten. Een schot van Yuri Kovalev werd nog net geblokt door Virgil van Dijk, en een pegel van Anton Putsila vloog via de lat over. Het grootste gevaar van Oranje voor rust kwam opnieuw van Depay, die een voorzet van Babel vanaf de linkerkant naast werkte.

Entree Pröpper

Aan het begin van de tweede helft maakte Pröpper alsnog zijn rentree, nadat Koeman de met geel belaste De Roon in de kleedkamer had achter gelaten. Tien minuten na de hervatting tilde Depay de stand naar 3-0, nadat hij net als tegen Frankrijk van elf meter mocht aanleggen. Wijnaldum werd door Mikhail Sivakow getorpedeerd, waarna Depay overtuigend raak schoot.

Kenny Tete beleeft een uiterst pijnlijke invalbeurt. Ⓒ AFP

Halverwege de tweede helft beleefde Kenny Tete een uiterst pijnlijke invalbeurt. Net nadat hij in het veld was gekomen voor Dumfries, schoot het voordat hij zijn eerste bal had aangeraakt in zijn hamstring. Omdat Koeman al drie keer had gewisseld, moest Oranje de resterende tijd met tien man vol maken. Daarin liep het via aanvoerder Van Dijk evengoed nog uit naar 4-0.

Virgil van Dijk kopt de 4-0 binnen. Ⓒ René Bouwman

Clash met Duitsland

Kort voor tijd schoot Depay twee keer tegen de Wit-Russische keeper op, en na zijn tweede poging bediende hij Van Dijk, die bij de tweede paal raak kopte. Een vliegende start voor Oranje, dat zondag de EK-kwalificatie vervolgt met de clash tegen aartsrivaal Duitsland, om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

