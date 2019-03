België te goed voor Rusland

De nummer drie van het WK 2018 versloeg Rusland in Brussel met 3-1. Eden Hazard scoorde twee keer. Aleksandr Golovin moest bij de Russen in de laatste minuut nog van het veld na zijn tweede gele kaart.

België, door heel wat blessures flink verzwakt, kwam al snel op voorsprong dankzij een doeltreffend schot van Youri Tielemans. Amper twee minuten later was het alweer gelijk. Doelman Thibaut Courtois ging bij het uitverdedigen in de fout, waardoor Denis Tsjerisjev simpel kon scoren (1-1).

Vlak voor de pauze liet Hazard zich slim vloeren door Joeri Zjirkov. De aanvoerder schoot daarna zelf raak van 11 meter: 2-1. Na de pauze viel België lange tijd stil. Rusland kwam echter kracht en kwaliteit te kort om de gelijkmaker af te dwingen. Namens België schoot Michy Batshuayi nog op de paal voordat Hazard het duel besliste.

In dezelfde groep won Kazachstan voor eigen publiek verrassend van Schotland (3-0). Cyprus was met 5-0 te sterk voor San Marino. België speelt zondag tegen Cyprus.