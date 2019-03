Koeman en Van Dijk ergeren zich aan ’frivoliteiten’

„Je hoopt op een vroege goal, en dat hij dan zó vroeg komt, is mooi meegenomen”, zei de captain van het Nederlandselftal bij de NOS. „Maar daarna moeten we de mogelijkheiden die we krijgen, beter uitspelen. We moeten soms wat geduldiger zijn”, vond de centrale verdediger.

Na de 2-0 van Georginio Wijnaldum nam Oranje wat gas terug. „En in die fase werden we wat slordiger”, zei Van Dijk. „Dan geven we wat hakballen, lijden we daardoor wat balverlies en krijgen zij wat schietkansen. Dat moet eruit, daar moeten we aan werken”, zei man van de 4-0 richting de clash van komende zondag met Duitsland.

Bijval Koeman

Daarin kreeg hij bijval van zijn coach. „Ik heb nog nooit zoveel hakjes gezien bij een Nederlands elftal”, zei de bondscoach, die zich zichtbaar had geërgerd aan het nonchalante spel na de twee sneller goals. „En daar heb ik wel wat van gezegd in de rust, ja. We zijn een team in ontwikkeling, dan moet je weten dat dit soort dingen niet kunnen.”

„Maar evengoed hebben we goed gespeeld vandaag”, besloot de aanvoerder. „We hebben laten zien waar we toe in staat zijn en het is jammer dat we door het uitvallen van Kenny Tete de laatste twintig minuten met zijn tienen door moesten. Maar we hebben onze verdedigende organisatie goed op orde.”

