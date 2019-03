Dumfries bezorgt uitblinker Depay een litteken

„Een prima start”, zei de uitblinker bij de NOS. „Voordat we naar buiten gingen zeiden we tegen elkaar dat we binnen tien minuten moesten scoren. Als hij dan zó snel valt, maakt dat de avond wel een stukje makkelijker”, lachte Depay, die een te korte Wit-Russische terugspeelbal binnen een minuut genadeloos afstrafte.

Passie

„De passie straalt er vanaf bij ons”, vond de aanvaller van Olympique Lyon. „Ik geniet hier, krijg veel vertrouwen en dan ga je een wedstrijd lekker in. Deze trainer weet mij ook te triggeren”, dankte Depay bondscoach Ronald Koeman voor het door hem gegeven vertrouwen. „De vorige interlands was het goed gegaan, maar ik weet dat ik het elke keer opnieuw moet laten zien. Dat maakt me alleen maar hongeriger.”

Pijn

En dat terwijl de supporters in De Kuip en voor de televisie nog even in spanning zaten vóór de wedstrijd, omdat Depay tijdens het positiespel tijdens de warming-up opeens kermend van de pijn op de grond lag. „Een actie van Denzel Dumfries”, vertelde de aanvaller. „Hij raakte me met zijn nop boven op mijn scheenbeen. Dat deed even goed pijn en zag er misschien serieus uit, maar het is niks ernstigs. Al houd ik er wel een litteken aan over.”

Bekijk ook: Herbeleef soepele zege Oranje