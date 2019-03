Koeman neemt Frankrijk als voorbeeld

„Hij is een geweldige speler. Je ziet wat iemand kan, ondanks dat hij misschien wat minder speelt bij zijn club. Memphis is een heel belangrijke pion. Dat bewijst hij vanavond.” De 25-jarige aanvaller van Olympique Lyon maakte twee doelpunten en gaf twee assists.

Depay is onder Koeman vrijwel altijd zeker van een basisplaats. De jarige bondscoach tornt toch maar heel zelden aan zijn opstelling bij het Nederlands elftal. „Het ideale is om aan een vast elftal te werken. Je ziet het ook bij Frankrijk. Hoe vaak zij wel niet in dezelfde opstelling spelen. Er wordt veel gevraagd van de jongens die niet spelen. Maar je ziet hoe ze juichen bij doelpunten en hoe betrokken ze zijn”, aldus Koeman.

Memphis Depay vertolkt een glansrol. Ⓒ Rene Bouwman

De bondscoach ergerde zich aan de overbodige frivoliteiten van zijn elftal en zag ook dat zijn elftal de laatste twintig minuten met tien man door moest. Invaller Kenny Tete raakte geblesseerd. Op dat moment had Koeman al drie keer had gewisseld.

„Ik wilde geen risisco nemen met Marten de Roon. Misschien had ik Ryan (Babel, red.) wat later moeten wisselen. Maar achteraf is het leven heel makkelijk”, zei Koeman over zijn eerste twee wissels. „Denzel (Dumfries, red.). Tete komt erin en bij zijn eerste versnelling gebeurt dit. Dat wil je niet. Maar we hebben in ieder geval laten zien dat we het ook met tien man kunnen.”