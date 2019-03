Ontspannen ’Barney’ boekt belangrijke zege

Na zeven speelronden is Van Barneveld weliswaar nog de hekkensluiter, maar hij kroop wel dichter naar de veilige achtste positie, die vooralsnog door Michael Smith wordt ingenomen. Het verschil bedraagt slechts één puntje. Ook Daryl Gurney is eventueel nog te achterhalen. De Noord-Ier won verrassend van Michael van Gerwen en behield zo wel een voorsprong van drie punten op Van Barneveld. Zelfs Gerwyn Price staat nu nog net binnen het bereik van de 51-jarige Hagenees.

Bekijk ook: Verrassende nederlaag kost Van Gerwen koppositie

Glimlach

Van Barneveld betrad donderdagavond met een grote glimlach de Mercedes-Benz Arena, met ruim tienduizend man uitermate goed gevuld. Hij oogde ontspannen. Saillant detail was dat hij met bril speelde. Hopp gooide voor eigen publiek direct alle schroom van zich af door met een 104-finish te openen. Van Barneveld bleef rustig, pakte de vier opeenvolgende legs en nam zo een comfortabele voorsprong van 4-1.

Even deed Hopp nog iets terug en verkleinde de achterstand tot 3-4. Maar Barney liet de broodnodige zege niet meer uit zijn handen glippen. Sterker nog, met een lach van oor tot oor gooide hij ’zomaar’ een 170-finish alsof het niets was. Van Barneveld speelde weer eens met zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen. En dat betaalde zich in Berlijn uit.

„Ik houd van knock-out wedstrijden, dan ben ik op mijn best”, stelde Van Barneveld na zijn winst tegenover RTL7. „Het ging de eerste legs helemaal niet lekker, maar dan heb je het op een gegeven moment toch gevonden. Daarna een mooie 170, dat is wel even lekker.” Het gemiddelde van 90 was overigens niet heel bijzonder te noemen, maar dat deerde niet. De punten waren voor de vijfvoudig wereldkampioen veel belangrijker.

Max Hopp Ⓒ PDC

Het slotstuk van de reguliere competitie in de Premier League is volgende week in Rotterdam, waar op woensdag en donderdag de laatste twee speelronden worden afgewerkt. Daar moet Van Barneveld zelf zien af te rekenen met Gurney en Van Gerwen en dan hopen dat zijn concurrenten (en dan vooral Smith) een dure en voor hem noodzakelijke misstap begaan. „Als je Daryl pakt en je wint van Michael dan ga je gewoon verder, denk ik. Ik heb echt heel veel zin in Rotterdam.”

Opsteker

Van Barneveld beleefde afgelopen weekeinde eindelijk weer mooie momenten op sportief vlak. Zo won hij zondag tijdens het achtste event van de Players Championship in Wigan zes partijen op rij. Dat was lang geleden en daarmee kwam hij dicht bij een hoofdprijs. In de finale moest Barney echter zijn meerdere erkennen in Adrian Lewis. De lange droogte is dus nog niet voorbij, zijn laatste (individuele) eindzege dateert immers van 2014 toen hij de Premier Leage won. Er is wel weer iets meer geloof in eigen kunnen. Dat was ook duidelijk zichtbaar in Berlijn.

Deelname aan het WK kwam voor Van Barneveld ook weer een stapje dichterbij. Dankzij zijn goede prestatie bij de Players Championship steeg hij op de wereldranglijst weer van plek 34 naar 32. En dat is precies genoeg voor automatische plaatsing voor het mondiale eindtoernooi in december. De weg is - met negen maanden presteren - nog lang. „Zondag heeft voor extra geloof gezorgd, geloof dat alles mogelijk is”, beaamde hij. „Ik moet blijven knokken en proberen mijn seizoen te redden.”

Raymond van Barneveld is terug in de top-32 van de wereld. Ⓒ PDC

Uitslagen 7e speelronde Premier League Darts:

Gerwyn Price - Rob Cross 4-7

James Wade - Peter Wright 6-6

Michael van Gerwen - Daryl Gurney 5-7

Michael Smith - Mensur Suljovic 2-7

Max Hopp - Raymond van Barneveld 3-7

Bekijk ook: Van Barneveld doorbreekt negatieve spiraal met finaleplek

Bekijk ook: Van Gerwen leert Price een lesje